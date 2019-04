Apac prevê pancadas de chuva em Pernambuco no feriadão da Semana Santa

O feriadão da Semana Santa pode ser marcado por aumento de nuvens e pancadas de chuvas em todo o estado de Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), o fenômeno de Zona de Convergência Intertropical, ativo na costa norte do Nordeste, está espalhando nuvens carregadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com os meteorologistas da Apac, nesta quinta-feira (18) a RMR e Zonas da Mata Sul e Norte de Pernambuco estarão parcialmente nubladas com chuvas rápidas de forma isolada e de intensidade fraca no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã.

No Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado com chuvas rápidas de intensidade fraca no período da tarde e noite. Já no Sertão a previsão é de pancadas de chuva com intensidade de fraca a moderada no período da tarde e da noite. A máxima para a quinta-feira é de 32°, com mínima de 24°.

Segundo a Apac, para a sexta-feira Santa (19), está previsto tempo parcialmente nublado com chuva rápida de intensidade de fraca a moderada na tarde e na noite para o Recife, RMR, Mata Sul, Norte, Agreste e Sertão. O Climatempo divulgou que a umidade relativa do ar deve variar de 73% a 54% durante todo o dia e que a temperatura máxima prevista para a sexta-feira é de 32° e a mínima de 23° no Recife e RMR.

A previsão continua a mesma para o sábado (20), que, de acordo com a Apac, o céu será parcialmente nublado com pancadas de chuva de intensidade moderada no período da tarde e noite no Recife, RMR, Mata Sul, Norte, Agreste e Sertão. A máxima é de 31°, com mínima de 23°.

Durante o domingo (21), a previsão para a RMR e a Mata Sul do Estado é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva com intensidade moderada. Já na Mata Norte, Agreste e Sertão estão previstas pancadas de chuva com intensidade de fraca a moderada. A máxima prevista é de 32°, com mínima de 23°.

Da Folha de PE