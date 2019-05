Apac prevê um sábado de chuva em Pernambuco

A Agência pernambucana de Águas e Climas (Apac) divulgou, para este primeiro dia do fim de semana, a previsão do tempo para o Estado. As chuvas ao longo do dia devem permanecer na Região Metropolitana do Recife, de forma fraca a moderada. O Sertão de Pernambuco é a única região que não deve chover, no Estado, a temperatura máxima chega aos 35°C. Confira mais:

Região Metropolitana

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 22º

Mata Norte

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 23º

Mata Sul

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 22º

Agreste

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 33º Mínima: 20º

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 20º

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 20º

Fernando de Noronha

Parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 23º