APAE promove mutirão de atendimentos em parceria com a Secretaria de Saúde de Serra Talhada

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra Talhada (APAE), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada, realiza, de 01 a 05 de outubro, um mutirão de atendimento destinado às crianças, adolescentes e adultos que são usuários e usuárias da instituição e que aguardam por atendimento médico e psicopedagógico.

De acordo com Marília Cavalcanti, assistente social e coordenadora de Saúde da APAE, o mutirão atenderá prioritariamente os usuários que ainda estão na fila de espera. “O mutirão em parceria com a Secretaria de Saúde é uma forma de otimizar o atendimento a essas pessoas, principalmente aquelas que ainda não foram atendidas e estão aguardando para passar pelos nossos profissionais”, explicou.

O mutirão será realizado nos períodos da manhã e tarde, das 07h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h, na sede da APAE. Serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial, glicemia, testes rápidos (HIV, sífilis e hepatite), consultas, exames preventivos para usuárias e familiares, atualização de cartão de vacina, entre outros.

O mutirão contará com a participação de profissionais de diversas especialidades como advogados, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, pediatras, neurologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, ortopedistas, dermatologistas, clínicos gerais e psicopedagogos.

De segunda a sexta, no período da tarde, serão realizadas avaliações em parceria com a Faculdade de Integração do Sertão – FIS, através do Estagio Supervisionado I de Fisioterapia Neurológica e na sexta-feira pela manhã tem palestra sobre prevenção ao câncer de mama e colo do útero com os acadêmicos da Faculdade FAMA.