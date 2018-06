APAE Serra Talhada faz bonito em Olimpíadas Especiais das Apaes de Pernambuco

A Federação das Apaes de Pernambuco promoveu, nos dias 5, 6 e 7 de Junho a IX Edição das Olimpíadas Especiais das Apaes, etapa Estadual, que foi realizada na cidade de Buíque, no Agreste do Estado.

Participaram das Olimpíadas as Apaes dos municípios de Agrestina, Garanhuns, Petrolina, Mirandiba, Bezerros, Carnaubeira da Penha, Salgueiro, Barra de Guabiraba, Sairé, Cachoeirinha, Serra Talhada, Surubim, Buíque, Caruaru, Recife e Itaíba.

Mais de 200 atletas estiveram competindo nas modalidades de atletismo (corridas de velocidade e meio fundo até 3 mil metros, caminhada, saltos em distância e altura, arremessos, peso, disco, dardo e pelota), natação, futsal e capoeira.

Os usuários da APAE de Serra Talhada fizeram bonito, e mostraram que são uns verdadeiros campeões, quando o assunto é superação, não se intimidaram e subiram 12 vezes no pódio, sendo, 11 medalhas na modalidade atletismo e 1 no futsal.

O objetivo das Olimpíadas foi proporcionar momentos de interação, diversão e desenvolver o espírito esportivo nas pessoas atendidas pelas Apaes. Os vencedores do primeiro lugar de cada modalidade estão automaticamente classificados para a XXII Olimpíadas Especiais das Apaes, etapa Nacional que acontece em Canoas, no Rio Grande do Sul, de 3 a 8 de dezembro de 2018.