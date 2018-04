Apartamento pega fogo em prédio do bairro Universitário, em Caruaru

O apartamento de um edifício na Avenida Portugal, no bairro Universitário, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (9) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou no quarto pavimento do edifício, no apartamento 404.

Ainda de acordo com os bombeiros, moradores disseram que o incêndio teria sido provocado de forma intencional por uma inquilina do apartamento. Os moradores de todo prédio conseguiram sair do local e ninguém ficou ferido.

O andar, onde houve o incêndio, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, pois outros apartamentos foram atingidos e o teto de gesso do corredor ficou danificado. A Defesa Civil irá ao local na manhã desta segunda (9) para verificar os danos provocados pelo fogo. (G1)