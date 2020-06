Apenas uma cidade de Pernambuco não tem caso confirmado do novo coronavírus

Apenas um dos 184 municípios de Pernambuco, além do distrito de Fernando de Noronha, não confirmou caso da Covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados nesta segunda-feira (22), a única cidade sem registro oficial da doença provocada pelo novo coronavírus é Mirandiba, no Sertão, distante 486 quilômetros do Recife.

Os dados estão no site do Ministério da Saúde e são referentes ao domingo (21). A mesma informação consta na relação do Instituto de Redução de Riscos e Desastres (IRRD), que usa estatísticas da Secretaria Estadual de Saúde.

No boletim diário da secretaria aparecem os números de ocorrências graves do novo coronavírus. Neste quesito, o estado informa que são 177 municípios, além de Noronha, com ocorrências do tipo.

No dia 9 de junho, Mirandiba e Manari, também no Sertão, eram as duas únicas cidades em registros oficiais da Covid-19. Só que Manari notificou um caso no dia 18 do mesmo mês.

Em 31 de maio, a lista do IRRD apontava seis cidades sem registros do novo coronavírus; Calumbi, Exu, Ingazeira, Manari, Mirandiba e Solidão. Todas ficam no Sertão pernambucano.

Mirandiba conta com pouco mais de 15 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2016. O município tem como principais fontes de renda a agricultura e a pecuária.

O Recife é o município com mais casos em Pernambuco. Tinham sido registrados 19.613 infectados, até o domingo (21). A capital também notificou 1.663 mortes provocadas pela doença.

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, notificou, até a mesma data, 4.449 casos e 455 óbitos, ficando em segundo lugar em Pernambuco. (G1)