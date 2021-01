Apesar da pandemia, mais de 96 mil empresas foram abertas em Pernambuco em 2020

No ano de 2020, o total de empresas abertas em Pernambuco foi de 96.960, contra 96.522 em 2019, representando um crescimento de 0,45 %, segundo dados da Junta Comercial de Pernambuco. “A classe empresarial pernambucana, mesmo em um período de instabilidade, aos poucos vai construindo um momento de recuperação. Por isso, apesar de pequeno, o crescimento deve ser comemorado”, ressaltou Taciana Bravo, presidente da JUCEPE.

Excluindo os Microempreendedores Individuais (MEIs), o número de registros de empresas foi de 18.455, número -8,6 % menor do que as 20.206 empresas registradas no ano anterior. Já o número de registros de MEIs durante o ano passou de 76.316 em 2019, para 78.505 em 2020, uma alta de 2,8 %.

Sobre fechamento de empresas, teve uma queda significativa, passando de 37.090 em 2019, para 30.659 em 2020, o que representa uma redução de -17,34% % no número de baixas.

Empresas abrindo, menos empresas fechando. No geral, Pernambuco terminou 2020 com um total 631.641 empresas em atividade. Os municípios que mais abriram empresas foram Recife (29.612), Jaboatão dos Guararapes (10.457), Olinda (6.368), Paulista (5.508), Petrolina (5.263) e Caruaru (5.240).

As atividades empresariais mais registradas foram Comércio de vestuário, Mercearias, Comércio de cosméticos, Lanchonetes, Restaurantes, Comércio de bebidas, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

Rômulo França

Assessor de Imprensa

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – JUCEPE