Apesar das boas chuvas, reservatórios não ganharam água em Serra Talhada e Triunfo, diz COMPESA

As chuvas dos últimos dias no sertão de Pernambuco animaram os moradores de Serra Talhada e Triunfo. Em Serra Talhada, choveu 152mm do dia 1º até esta segunda-feira, dia 19; em Triunfo, no mesmo período, choveu 142mm.

De acordo com Luciano Freitas, gerente da unidade de Negócios da Compesa, os números não contribuíram para a elevação dos níveis das barragens de Brejinho, em Triunfo, e de Cachoeira 2, em Serra Talhada.

A primeira, que tem capacidade total de 283 mil metros cúbicos, está com 53%, ou 149,9 mil metros cúbicos; a segunda está com menos de 5% de um total de 21 milhões de metros cúbicos.

“As chuvas trouxeram esperança para os sertanejos, mas não são suficientes para que possamos abastecer as cidades. Esperamos que essas sejam só as primeiras de muitas trovoadas na região”, afirma Luciano.

As duas cidades são abastecidas hoje pela Adutora do Pajeú que, por causa do volume de chuvas teve um desacoplamento na sua tubulação, em Floresta.

Para realizar o conserto, Serra Talhada, Carqueja, Canaã, Calumbi, Flores, Carnaíba, Quixaba, São José do Egito, Tuparetama, Ingazeira, Iguaracy e o distrito de Jabitaca tiveram o abastecimento interrompido nesta segunda, 19.

Já as cidades de Afogados da Ingazeira e Tabira tiveram a vazão reduzida. Após a finalização do serviço que está em andamento, o abastecimento será retomado gradativamente.

Via Nill Júnior