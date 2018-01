Após 13 reprovações, feirante tira CNH, ganha festa temática da família e diz: ‘Nunca pensei em desistir’

O feirante Paulo Alves Barbosa, de 48 anos, reprovou 13 vezes nos processos necessários para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele mora no Sítio Serrote dos Bois, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e o maior sonho dele era ter a CNH. “Quando reprovava ficava triste, mas nunca pensei em desistir”, disse.

Para comemorar a aprovação, a filha de Paulo preparou uma surpresa para o pai: confeccionou um bolo com o tema CNH, com desenhos de carros e a frase “quem acredita sempre alcança”. “Meu pai parecia pinto no lixo de tão feliz que estava”, brincou Monique Florêncio.