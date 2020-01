Após 36 anos, Serrano pode deixar a cidade de Serra Talhada

O Serrano Futebol Clube pode deixar a cidade de Serra Talhada, onde o clube foi fundado em 1983. A informação é da atual diretoria do Jumento de Aço que enviou uma nota para os torcedores, através do whatsapp.

A redação do Jornal Desafio Online entrou em contato com a vice-presidente, Wilma Oliveira, que comentou a possibilidade da equipe sertaneja migrar para a capital pernambucana, Recife.

“Estamos estudando todas as possibilidades para dar continuidade ao trabalho com as categorias de base”. disse Wilma.

De acordo com informações colhidas pelo JD, a migração do Serrano para outra cidade, deve passar por votação pelo Conselho do clube.

Confira abaixo a nota enviada pela diretoria do Serrano.

Informações Importantes: Planejamento 2020

 Estamos mudando a base de treinamento do Serrano Futebol Clube de Serra Talhada (Sertão) para Recife (Agreste / Capital). Esta mudança se dá a melhor localização e estratégia de preparação de nossos atletas, pois assim estaremos mais próximo aos grandes clubes nordestino, que nos permite a realização de mais jogos treino/ amistosos; A aproximação de nossos adversários em dias de jogo, evitando assim o desgaste físico pré jogo; A estrutura de treinamento em relação a campos e espaços esportivos. Não menos importante o clima local que tem o índice de temperatura menor que o de Serra Talhada e o melhor abastecimento de água, uma vez que o sertão sofre com a falta de água diariamente.

 A comissão técnica 2020 já está definida e contamos com um técnico e um auxiliar para cada categoria (Sub 15 / Sub 17 / Sub 20 ); Preparador físico, preparador de goleiro.

 Incluímos em nosso quadro de colaboradores uma gestora esportiva, que vem agregar com sua experiência para que os atletas tenham acompanhamento em tempo integral e aumente as chances de negociação da carreira de todos. Responsável por manter parceria com grandes clubes do Nordeste como Náutico, Esporte e Santa Cruz, entre outros. Como também a busca por parcerias com outros estados do Brasil e fora dele.

 O Profissional será trabalhado em 2020 com intensidade, porém a base para a equipe que irá participar desta modalidade será composta em sua maioria por atletas profissionalizados na nossa base, pois acreditamos na formação e sabemos que um atleta que vem da casa tem mais determinação em representar o Clube nos jogos. Não descartando a participação de atletas já profissionais e de nome, pois sabemos que eles são motivação e exemplo a nossos atletas iniciantes.

 O alojamento será restrito a 30 atletas, devido a estrutura do mesmo. Estaremos alojados em um Sítio em Recife, Capital de Pernambuco. Por este motivo estamos já fazendo as reservas.

 Os atletas se apresentam à partir do dia 15 de janeiro. (já com a taxa de reserva paga, contrato assinado e documentação enviada)

 As competições locais iniciam-se já na segunda quinzena de Janeiro. As estaduais e municipais logo em seguida.

 Atletas maiores de 18 anos devem ser representados por seu responsável legal e financeiro. Aqueles que tiver empresário conversaremos após o primeiro contato com os pais.

Por gentileza entrem em contato com Wilma 11.99185-1536 (ligação e WhatsApp) ou Marco Aurélio 11.99185-1536 (ligação e WhatsApp) para efetuar a reserva e garantir a vaga do seu atleta na temporada 2020.

WhatsApp do Serrano 87.99613-0878

Contratos, informações sobre a formação do atletas e valores serão conversados privadamente com cada responsável.