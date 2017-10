Após acusar homem de furto, dono de ‘boca de fumo’ deixa dois baleados em Serra Talhada

No final da noite dessa sexta-feira (13), por volta das 23h00, dois homens foram alvejados por disparos de arma de fogo. O fato aconteceu na Rua Aurora Nogueira Burgos, no bairro da Caxixola, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada como Adriano dos Santos Souza, 27 anos, entrou em luta corporal com o suspeito, Luan Micael Silva Santos, 21 anos, o qual o acusou de haver furtado uma pequena quantidade de maconha em sua ‘boca de fumo’. Após a rusga, a vítima tentou correr, momento em que foi alveja por um disparo de arma de fogo, que atingiu seu braço. A polícia foi acionada, realizou diligências no sentido de capturar o suspeito, porém não obteve êxito. conseguindo apreender, na ‘boca de fumo’, aproximadamente 25 gramas de maconha, 02 estojos de munição sendo um de calibre 32 e outro de calibre 38.

A vítima foi socorrida para o HOSPAM, onde já havia dado entrada mais uma vítima dos disparos efetuados por “Luan”, tratava-se de Nielson Pereira da Silva, 26 anos, o qual fora atingido de raspão e não corre risco de vida.

Diante do exposto, o material ilícito apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil local, para que sejam tomadas as providências que o caso requer.

De Nayn Neto