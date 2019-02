Após agredir e ameaçar matar casal, homem acaba preso em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada, foi detido pela polícia após agredir e fazer ameaças a um casal de namorados. O fato ocorreu na madrugada dessa terça-feira (5), no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem que não teve a sua identidade revelada pela polícia, disse que a sua namorada foi agredida pelo acusado, e ao tentar intervir, também foi agredido.

Ainda segundo a PM, Os vizinhos entraram na casa ao ouvir os gritos de socorro, momento em que o agressor aproveitou para fugir.

Foi realizada diligências, onde o envolvido foi localizado, e mesmo com a presença do policiamento ele continuou ameaçando as vítimas de morte, sendo encaminhado até a delegacia local, onde foi autuado em flagrante delito.