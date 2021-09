Após ameaças de morte, homem é preso com arma em Serra Talhada

O acusado disse que daria tiros em todos os vizinho, segundo a PM

Nesta segunda-feira (06), aconteceu um crime de posse ilegal de arma de fogo com ameaças em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O fato foi registrado no Sítio São José, na zona rural.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento foram acionados pela Central de Operações para verificar um caso de ameaça. Ao chegar no local, a vítima informou que o imputado havia ido, mais cedo, até a sua casa com um facão fazer ameaças aos seus familiares atentado-os contra a vida.

Foi feito deslocamento até a residência onde ele [o acusado] foi encontrado bastante exaltado e com sinais de embriaguez. Ao ser indagado se possuía arma de fogo e ele respondeu que sim e que iria dar tiros em todos os vizinhos. Ao se aproximar da residência dele avistaram uma espingarda retro carga de fabricação artesanal sobre a mesa, o qual informou ser de sua propriedade.

Foi apreendido também um facão e uma faca peixeira. Diante dos fatos, as partes foram apresentadas na DPC local para as devidas providências cabíveis.

Do Nayn Neto