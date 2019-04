Após assassinato do filho de 13 anos, mãe vai ao IML de Petrolina reconhecer corpo que pode ser do filho caçula, de 11 anos

O corpo de uma criança foi encontrado nesta segunda-feira (1), no Núcleo 9 do Projeto Senador Nilo Coelho, na zona rural de Petrolina, Sertão de Pernambuco. A notícia fez com que a trabalhadora rural Francineide dos Santos Souza fosse até o Instituto Médico Legal de Petrolina (IML), acompanhada de outros familiares. Ela acredita que a vítima é seu filho, Manoel Carlos Souza dos Santos, de 11 anos. O garoto é irmão do adolescente Gustavo Vitor Souza dos Santos, de 13 anos que foi torturado e morto com quatro tiros na cabeça, na sexta-feira (29), no bairro Portal da Cidade.

“É muita tristeza, porque você perder dois filhos assim não é fácil. É muita dor. Disseram que encontraram o corpo no N9 e agora vamos reconhecer, mas tenho certeza que sim, porque a fisionomia diz tudo que é ele”, diz Francineide.

Segundo a tia de Manoel e Gustavo, Francinalva dos Santos Souza, os sobrinhos saíram de casa na sexta-feira, por volta das 11h e ficaram na vizinhança brincando com outras crianças. A última vez que eles foram vistos juntos foi por volta das 14h. A família mora no bairro Cacheado.

“A família está muito abalada. De repente, uma surpresa dessas, sem esperar. Estamos muito surpresos. Era de costume eles saírem de casa pra brincar com os coleguinhas, mas sempre voltar. Nessa sexta-feira eles saíram pra brincar e não voltaram”, diz a tia.

A Polícia Civil aguarda a confirmação da identidade do corpo encontrado nesta segunda-feira para dar continuidade as investigações, que estão sendo feita em sigilo.

“ Temos linhas de investigações referente a esse primeiro homicídio, na sexta-feira, e estamos esperando desenrolar desse outro pra ver se tem alguma ligação, que é pra gente chegar ao consenso desses fatos. Tendo ligação, temos uma linha bem adiantada em relação ao cometimento desse crime”, explica o delegado Magno Neves.

Abalada com o assassinato do filho mais velho e a possível morte do caçula, Francineide diz que espera que a justiça de Deus seja feita.

“Espero que a justiça de Deus seja feita. Só entrego nas mãos de Deus quem fez isso com eles. Deus abençoe cada um deles que fizeram isso ai. Tirar a vida de uma criança. Não precisava fazer isso tudo com uma criança”.

Até a publicação desta matéria, a Polícia Civil não tinha confirmado se o corpo encontrado no N9 era mesmo o de Manoel Carlos Souza dos Santos, desaparecido desde sexta-feira. (G1)