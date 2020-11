Após aumento de casos de covid em Pernambuco, shows no interior registram aglomeração

Dois shows com grande concentração de pessoas em Belo Jardim e Lajedo, ambas no Agreste pernambucano, chamaram atenção neste final de semana por conta da aglomeração durante o período de pandemia do coronavírus (covid-19). O shows foram dos cantores Eric Land, em Belo Jardim, e Zé Vaqueiro, em Lajedo.

De acordo com a prefeitura de Belo Jardim, o evento não teve envolvimento político e foi um evento privado. A produção da TV Jornal Interior entrou em contato com a organização do show, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria. A TV Jornal Interior e o NE10 Interior entraram em contato também com a produção de Eric Land, mas até a publicação da matéria não houve resposta.

No show realizado em Lajedo, a TV Jornal Interior entrou em contato com a equipe do cantor Zé Vaqueiro, que pediu que entrasse em contato com a equipe do prefeito eleito, Adelmo Duarte (PSD).

A assessoria do candidato eleito informou que a festa não foi realizada por ele e sim por empresários amigos. Ainda segundo a assessoria, ele esteve presente como forma de agradecimento, mas fez uso de máscara e distanciamento social. Também de acordo com a assessoria, foi disponibilizado álcool em gel e recomendado o uso de máscaras de proteção no local.

Em Pernambuco, atualmente estão permitidos eventos com no máximo 300 pessoas ou 50% da capacidade do espaço, de acordo com a etapa 11 do Plano de Convivência com a Covid-19.