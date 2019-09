Após bebedeira com namorado, mulher é agredida em bairro de Serra Talhada

O que era para ser um momento de lazer, se transformou em caso de polícia. Na noite desse domingo (1º) uma mulher de 33 anos foi agredida pelo seu namorado de 50 anos, no bairro Bom Jesus em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, a vítima informou que seu namorado havia lhe agredido com um tapa na face e tentou enforcar a mesma, vindo a causar escoriações no seu pescoço. Além de espancar a mulher, o imputado também proferiu palavras de baixo calão.

O casal foi conduzido até a delegacia local, onde a vítima não quis representar queixa contra o agressor.