Após bebedeira, homem é morto com facada no peito, em Serra Talhada

Um homem identificado como Jackson Alves da Silva, de 30 anos, foi esfaqueado na noite deste sábado (3), no bairro da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima se encontrava bebendo no local, junto com amigos quando após uma discussão, entrou em luta corporal com um dos amigos, o qual com uma faca de cozinha desferiu um golpe no peito da vítima, se evadindo em seguida do local. A vítima ainda foi socorrida para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), contudo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Ainda de acordo com informações, Jackson residia em Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão do Pajeú.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito do homicídio. O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante delito.

ASSASSINATOS

Esse foi o quarto homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou o João Gomes do Nascimento, de 82 anos, que foi assassinado a tiros no dia 25 de fevereiro na Rua do Retiro, no bairro Bom Jesus.

Relembre: Idoso de 82 anos é assassinado a tiros no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Com informações de Nayn Neto