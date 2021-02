Após briga de bar, homem para no Hospam, em Serra Talhada

No início da madrugada desta terça-feira (02), foi registrada uma ocorrência de Lesão Corporal, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú. O fato aconteceu na Rua Luiz Bezerra Leite, no São Cristóvão.

Por volta das 00h30, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados para verificar um caso de vias de fato (briga). No local, a vítima informou que um dos envolvidos teria lhe ferido com um corte no peitoral logo após ter quebrado um litro de aguardente.

Segundo as informações, a confusão iniciou porque a vítima não quis dar bebida a um dos imputados, onde iniciou a briga e caíram em cima do litro quebrando-o, momento em que um dos imputados feriu a vítima com um pedaço de vidro.

Ele foi imediatamente socorrido para o HOSPAM e passa bem. Diante do exposto os imputados foram conduzidos a DPC local para as devidas providências.

Do NaynNeto