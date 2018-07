Após briga de casal, polícia apreende rifle 22 em residência de Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM apreenderam um rifle 22, pertencente a um homem de 45 anos, após agredir a companheira e enteada. O fato aconteceu na noite desse sábado (21), por volta das 23h30, na Rua Joca Magalhães, no centro da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, após solicitação via Central de Rádio, Policiais Militares do 14º BPM (ROCAM) foram verificar uma possível violência doméstica, chegando ao local as vitimas R.O.A., 24 anos e M. R. O., 44 anos, informaram que o imputado H.L.M., 45 anos, após uma discussão com sua companheira, tentou pegar uma arma em cima do guarda roupa, porém foi impedido por elas, momento em que passou a agredi-las dando vários socos em sua enteada, logo em seguida tomando destino ignorado. Foi realizada diligências no intuito de localizar o imputado, porem sem êxito.

As vitimas foram encaminhadas juntamente com o material apreendido, um rifle CBC de calibre .22 e quarenta e sete munições .22, para a DPC local para as providencias cabíveis.

Via Nayn Neto