Após caminhão tombar na BR-101, motorista fica ferido e carga é saqueada em Pernambuco

Um caminhão que transportava uma carga de ração animal e produtos de higiene pessoal tombou nessa terça-feira (7), no quilômetro 101 da BR-101, no município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da carga foi saqueada.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do veículo ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Questionada pelo G1, a corporação não informou o nome do condutor e, portanto, a reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde do motorista.