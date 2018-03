Após cirurgia, Alexandre Farias recebe alta da UTI e vai para quarto do Hospital Esperança, no Recife

O jornalista Alexandre Farias, de 40 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após a realização da cirurgia para colocação da prótese craniana. O procedimento ocorreu no Hospital Esperança, no Recife.

De acordo com o irmão de Alexandre, José Santos da Silveira Júnior, o jornalista foi para o quarto na noite da quinta-feira (8). “Está tudo bem com ele, dormiu bem, muito tranquilo. Não poderíamos ter tido uma notícia melhor”, comemorou.

Alexandre foi vítima de uma bala perdida no dia 16 de setembro quando estava a caminho de casa, no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Para que ele pudesse sobreviver, os médicos precisaram retirar uma parte do osso do crânio do jornalista. Por isso, foi necessária a colocação da prótese.

A assessoria de imprensa da unidade de saúde onde Alexandre Farias só irá divulgar o boletim médico às 17h desta sexta (9). (G1)