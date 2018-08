Após colisão, caminhão esmaga carro em canteiro central da BR-232

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida no quilômetro 10 da BR-232, por volta das 6h30 na altura da entrada do Curado II, Zona Oeste do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens e três equipes foram deslocadas para realizar os socorros.

A vítima foi identificada como Adriana da Luz, de 38 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela foi socorrida pelo aeromédico e levada para o Real Hospital Português (RHP) em estado grave. O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, o resultado foi normal, isto é, não havia ingerido bebida alcoólica.

O caminhoneiro informou à PRF que a motorista do carro mudou de faixa, mas como há um declive na via, ele não conseguiu evitar a colisão.

Tânsito

O acidente aconteceu no sentido Recife e uma faixa está isolada para que os Bombeiros possam realizar o resgate. Trânsito complicado nas proximidades.

