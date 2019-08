Após crise de ciúmes, homem agride mulher com tapas e puxões de cabelo em Serra Talhada

Mais um caso de violência doméstica foi registrado nessa terça-feira (13) no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada. Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher de 30 anos foi agredida pelo seu companheiro de 34 anos.

Em depoimento a PM, a vítima relatou que durante uma crise de ciúmes, o agressor lhe ameaçou, pegou seu celular e o jogou no chão, após ela reclamar do ocorrido, a mesma passou a ser agredida com tapas e puxões de cabelo.

O casal foi conduzido até a delegacia local, onde foi instaurado inquérito por portaria e medida protetiva contra o imputado.