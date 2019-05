Após crise de ciúmes, homem ameaça matar companheira a facadas em Serra Talhada

Um homem de 35 anos foi detido pela polícia após ameaçar matar a sua companheira, de 41 anos, com golpes de faca peixeira. O caso foi registrado na manhã dessa quarta-feira (08), na Praça Sérgio Magalhães, no Centro de Serra Talhada.

Segundo informações do 14º BPM, policiais militares foram solicitados via central de rádio para averiguar uma ocorrência de ameaça. Chegando ao local, foi constatada a veracidade do fato, onde o imputado portava uma faca tipo peixeira na cintura, e dentro da sua bolsa havia um cachimbo utilizado no consumo de crack.

Em depoimento a polícia, a mulher confirmou que foi ameaçada de morte, após uma crise de ciúmes do marido.

O casal foi conduzido para Delegacia de Polícia local, onde o acusado foi submetido a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).