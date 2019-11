Após decisão do STF sobre 2ª instância, Bolsonaro ignora Lula e diz que não vai entrar em ‘canoa furada’

Um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF ) que acabou com a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância , o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que é responsável, apenas, pelo que acontece no Poder Executivo. Para um pequeno grupo de militantes que estava na portaria do Palácio da Alvorada, ele disse que “não vai entrar em canoa furada”. Ele não se pronunciou sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Eu sou responsável por aquilo que acontece no Poder Executivo, tá ok? Eu não vou entrar numa canoa furada. Eu tenho responsabilidade perante a todos vocês – disse o presidente sem explicar exatamente o que seria a “canoa furada” mencionada.

Bolsonaro passou o dia em Goiânia, onde também não comentou a decisão do Supremo e a soltura de Lula. Ao retornar a Brasília, falou rapidamente com os apoiadores. Ao evitar críticas ao Tribunal, seguiu a mesma linha adotada por integrantes do governo como o ministro da Justiça, Sergio Moro.

Em nota divulgada hoje, Moro disse que a decisão do STF precisa ser respeitada, mas que o Congresso Nacional pode alterar a legislação em torno da prisão em segunda instância.

Do O Globo