Após denúncia no JD Online, iluminação recebe manutenção na entrada do bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Após matéria veiculada no Jornal Desafio Online (relembre), a iluminação na entrada do bairro Bom Jesus, recebeu uma manutenção neste sábado (11). Todas as lâmpadas que estavam queimadas foram trocadas.

Confira abaixo nos vídeos, como ficou a entrada do bairro Bom Jesus, após a manutenção na iluminação.

Na noite dessa sexta-feira (10), duas mulheres foram assaltadas, quando passavam pela localidade. Confira abaixo como se encontrava a iluminação precária na entrada do bairro mais populoso da capital do Sertão do Pajeú, antes de receber a manutenção.