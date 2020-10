Após denúncia, PF apreende oito notas de R$ 200 falsificadas em Pernambuco

A Polícia Federal em Pernambuco apreendeu oito notas falsas de R$ 200 após uma denúncia feita por um administrador, que havia concretizado a venda de 11 refletores através do Facebook. O homem, que mora em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, fez um anúncio na rede social onde vendia os refletores de 400 watts e, segundo a PF, foi procurado por uma mulher, que se interessou pelos produtos e compareceu à casa do vendedor na tarde do dia 2 de outubro.

O vendedor recebeu um total de R$ 1.600, pago em cédulas de R$ 200 pela mulher e por um homem que a acompanhava em um veículo modelo Fiat Toro. Depois que os compradores saíram com os refletores, o administrador conferiu as notas e percebeu que elas eram falsas porque continham uma numeração repetida. Ao perceber que as cédulas eram falsificadas, o vendedor procurou a Polícia Federal, na última quinta-feira (8), e entregou as notas falsas e os registros das conversas que manteve com os golpistas até a conclusão da venda.

De acordo com a PF, os suspeitos estão sendo investigados e podem ser autuados pelo crime de introdução em circulação nota falsa. Se condenados, os suspeitos poderão pegar penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.

Da Folha de PE