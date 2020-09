Após denúncias, jovem é detido com arma e maconha em Serra Talhada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou um flagrante em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Um jovem, de 20 anos, foi detido com um revólver, 38 munições e uma porção de maconha na última segunda-feira (31), às margens da BR 232. A ação contou com a ajuda da Polícia Civil.

Os policiais foram informados que havia uma pessoa andando armada pelo bairro de São Cristóvão, na área central da cidade. Ao chegarem no local, foi localizado o suspeito com a arma na cintura, munições dentro de maços de cigarro e uma pequena quantidade de maconha.

O jovem informou que portava a arma para defesa pessoal e a droga seria para consumo próprio. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. (G1)