Após denúncias, Ministério Público de Pernambuco regula a venda de botijão de gás em Serra Talhada

O 2° Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Vandeci Sousa Leite, emitiu neste segunda-feira (16) a Recomendação 002/2018-2ªPJST, sobre a comercialização ilegal de GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de cozinha em Serra Talhada.

A denúncia partiu da Vigilância Sanitária Municipal após os acidentes envolvendo gás na cidade. Os casos mais recentes ocorreram ano passado na lanchonete ‘A Cantina Burgueria’, no bairro IPSEP, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, neste sábado (04) e na lanchonete Água na Boca, na Rua Enock Ignácio de Oliveira, no Centro de Serra Talhada.

“Considerando o Procedimento Preparatório n° 003/2018, o qual trata da venda irregular de GLP no município de Serra Talhada, denunciada pela Vigilância Sanitária Municipal, bem como chegou ao conhecimento do Ministério Público nesta comarca as várias ocorrências de acidentes domésticos envolvendo GLP”, informa a nota do promotor.

Aos revendedores e distribuidores de gás de cozinha, o documento recomenda que se atenda a legislação do Direito do Consumidor e da comercialização de derivados de petróleo. Além de não vender ou revender botijões de gás sem a autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Já para os órgãos municipais responsáveis, o MPPE recomendou que seja que fiscalizado o comércio e armazenamento de GLP, e informado ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público Estadual, as irregularidades e medidas tomadas.

Ainda para a população, o promotor solicitou que colabore fiscalizando e informando ao Ministério Público, à Polícia Militar, à Delegacia de Polícia ou à Vigilância Sanitária Municipal as práticas abusivas contra o consumidor por parte dos comerciantes de gás de cozinha em Serra Talhada.

Do Blog do Luiz Carlos