Após discussão, filho mata pai a facadas no Agreste de Pernambuco

Um agricultor foi morto com um golpe de faca na cidade de Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito é o filho da vítima, de 29 anos de idade, que teria atingido o pai com uma facada na região do peito.

Em depoimento à polícia, o suspeito informou que o pai havia tentado atingí-lo com uma barra de ferro durante a briga. Ainda de acordo com informações da PM, o suspeito fugiu após o ato e teria relatado os acontecimentos a parentes após chegar em casa.

A Polícia foi acionada para o local e o homem foi preso em flagrante. O suspeito deve passar por audiência de custódia.

Do NE10 Interior