Após discussão, mulher entra em luta corporal com marido em Serra Talhada

Uma confusão às vésperas do Natal, acabou com marido e mulher, além de uma cunhada, detidos na Delegacia de Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, policias militares foram acionados pela Central de Operações para averiguarem uma discussão no bairro da Cohab, chegando ao local a vítima informou que após uma discussão com seu companheiro, ambos entraram em luta corporal e logo em seguida sua cunhada também chegou a agredi-la.

A vítima desmaiou após ser agredida e foi socorrida por populares para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Todos foram conduzidos a delegacia de polícia local onde foi lavrado um boletim por violência doméstica.