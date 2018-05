Após discussão, tio esfaqueia sobrinho na perna em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM (GT 01) fizeram deslocamento por volta das 12h30 do último domingo (06) até a Rua Três, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, a fim de verificar uma ocorrência de lesão corporal.

Ao chegarem ao local, foram informados que o agressor Antônio Severino de França, de 38 anos, taxista, que é tio da vítima e que após uma discussão, o imputado lesionou a perna do sobrinho Ismael da Silva de Franca, de 28 anos, com uma faca. Que a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (hospam), onde recebeu os cuidados médicos. A arma branca não foi localizada.

Os envolvidos foram encaminhados à DPC local, onde foi confeccionado um TCO em desfavor do imputado.