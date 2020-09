Após discutir pela guarda do filho, homem agride ex-mulher com tapa no rosto em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada acabou perdendo a cabeça, após agredir a ex-esposa com um tapa no rosto. O caso de violência doméstica foi registrado na noite dessa sexta-feira (18), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada-PE.

De acordo com o 14º BPM, a vítima informou que seu ex-companheiro teria ido até sua residência buscar o filho do casal para passar o final de semana com o mesmo, no entanto, houve uma discussão devido a guarda da criança.

Em depoimento ao policiamento, a mulher relatou que além de levar um tapa na face, também foi empurrada pelo agressor, que logo em seguida, fugiu do local.

A polícia realizou diligências para capturar o imputado, porém na obteve êxito.