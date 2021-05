Após disparo, Polícia apreende arma de fogo em Serra Talhada

Na manhã desta quinta-feira (06), por volta das 11h00, a Polícia apreendeu uma arma de fogo na Zona rural de Serra Talhada. O fato aconteceu no Sítio Mucambo, por volta das 11h00.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento foram informados por populares de que na região, frequentemente haviam caçadas de animais silvestres. Minutos após, ouviram um disparo de arma de fogo advindo do interior da mata.

De imediato, foi realizado incursão na mata onde avistaram um indivíduo, o qual ao perceber a presença do policiamento, empreendeu fuga, não sendo possível detê-lo, porém deixou para trás uma espingarda tipo soca-soca e um bornal.

Diante tal situação, a arma apreendida foi entregue na DPC local para devidas providências.

Do Nayn Neto