Após duas vitórias seguidas no Pernambucano, Salgueiro enfrenta o Sport

Após duas vitórias consecutivas no Pernambucano, o Salgueiro enfrenta o Sport neste domingo, às 17h, no estádio Cornélio de Barros. O jogo acontece pela 10ª rodada da primeira fase. No ano passado, as equipes fizeram a final do estadual.

Se no último encontro entre Salgueiro e Sport o objetivo era sair de campo com o título, agora os times estão em busca da vantagem nas quartas de final da competição. Com 13 pontos ganhos, o Carcará ocupa a quinta colocação Enquanto o Leão está no segundo lugar, com 15 pontos.

O técnico Sérgio China não deve ter problemas para escalar a equipe que joga contra o Sport. A tendência é que o treinador repita a equipe que venceu o Pesqueira na última quinta-feira.

O Jogo

Local: Estádio Cornélio de Barros, Salgueiro

Data: 04/03/18

Horário: 17h00

Provável time do Salgueiro: Mondragon; Marcos Tamandaré (André), Maurício, Luiz Eduardo e Juninho; Escuro, Peu, Dadá Belmonte, Piauí (Laércio) e João Paulo; William Anicete.

Arbitragem: Luiz Claúdio Sobral, sendo auxiliado por Cleberson Nascimento Leite, Marcelino Castro Nazaré e Michelangelo Martins de Almeida Junior

Transmissão

A rádio Vilabela FM 94,3 transmite essa partida direto da cidade de Pesqueira, com a narração de Nil Santos, reportagens Jota Júnior e Thiago André, comentários de Aguinaldo Silva e José Augusto e no plantão mais bem informado do Sertão de Pernambuco, Ranielly Batista.

A jornada esportiva começa às 15h00 com o Aguardando o Futebol, ligue para a Rádio Vilabela Bela FM ou envie uma mensagem para o Whatsapp (87) 9.9901-3232 e peça o hino do seu clube de coração!

Link para ouvir o jogo: vilabelafm