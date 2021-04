Após duplo homicídio, Polícia encontra segundo corpo em Belmonte

Neste último sábado (10), foi registrado um duplo homicídio na cidade de São José do Belmonte, Sertão Central. O crime ocorreu na estrada do Carmo, Zona Rural do município.

De acordo com as informações, a primeira vítima, André Quirino, teria saído de casa com outro rapaz conhecido como Ailton Pereira. Este segundo, foi a outra vítima do crime.

A Polícia Civil, informou que encontrou o corpo de Ailton, dentro do mato, um pouco afastado do corpo de André. Os dois corpos foram encontrados com marcas de tiro.

A Polícia já esta nas investigações em busca dos algozes responsáveis pelo crime.

Do Nayn Neto