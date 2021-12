Após empinar moto no bairro IPSEP, jovem vai parar na delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento no bairro IPSEP em Serra Talhada nessa quarta (29), com abordagens a pessoas e veículos em atitude suspeita, visualizaram um jovem empinando uma motocicleta, Honda CG 160, praticando direção perigosa.

De imediato fizeram o acompanhamento e realizaram abordagem pessoal. Diante do ocorrido ,encaminharam o imputado a Delegacia de Polícia Civil local para serem tomadas as medidas cabíveis. Do Vila Bela Online