Após passagem recente por Serra Talhada, Tenente-coronel Tibério César é novo comandante do 4º BPM em Caruaru

O tenente-coronel Tibério César vai assumir nesta quinta-feira (5) o comando do 4º Batalhão da Polícia Militar, que inclui Caruaru e outros 14 municípios do Agreste de Pernambuco. Ele substitui o tenente-coronel Ely Jobson, que foi designado para comandar o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), sediado em Custódia, no Sertão.

Tibério César passou dois anos no comando do 14º BPM, em Serra Talhada, e tem boas expectativas para o início da nova função. “É uma missão desafiadora, mas estamos motivados, animados e com boas expectativas”, disse, em entrevista à Rádio Jornal Caruaru.

O tenente-coronel apontou a chegada de 140 novos policiais ao 4º BPM como ponto positivo para o batalhão. “A equipe anterior já ansiava pela chegada dos novos PMs. Isto vai frear o número de assaltos, homicídios e diminuir a criminalidade”, afirmou.



Ainda segundo o tenente-coronel Tibério César, há a expectativa para a chegada de outros policiais em março de 2018, o que vai possibilitar maior sensação de segurança à sociedade. A instalação do Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), prevista para o mês de novembro, também irá reforçar a segurança na região.

O tenente-coronel Ely Jobson faz uma avaliação positiva dos 10 meses em que esteve à frente do 4ºBPM. Segundo ele, foram mais de mil prisões e mais de 300 armas de fogo apreendidas, o que contribuiu para o combate à criminalidade. O tenente-coronel também ressaltou o “trabalho incansável” da frota.

Sobre a nova função, o comandante Ely Jobson afirmou que é uma área de responsabilidade maior, tanto geográfica como de atuação e responsabilidade. Segundo ele, a ida ao BEPI é uma forma de reconhecimento pelo trabalho desempenhado no 4º batalhão.

