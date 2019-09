Após perder perna em acidente, adolescente sonha em ser goleiro

Vítima de um acidente a sete anos atrás, o jovem Cássio França, de 14 anos, perdeu uma perna. O pai do garoto guardava o carro na garagem quando atingiu o menino. Entretanto, Cássio deixou para trás a história triste e escolheu um caminho diferente: sonhar.

Com nome de goleiro famoso, Cássio orgulhosamente guarda as redes de um time de Handebol na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O menino tem o sonho de jogar profissionalmente e acredita muito na realização desse objetivo. Após uma postagem feita pela prima de Cássio nas redes sociais, a história dele ganhou a internet.

No vídeo, Cássio aparece reforçando a defesa em um campeonato na escola. Ele acredita que o momento pode ser descrito em apenas uma palavra: superação. “Para mim, superação é você ser você, fazer o que gosta, chegar lá e fazer mais coisas ainda. Melhorar” explica.

O Esporte veio na vida de Cássio com o significado de que é possível. E o incentivo para tanto força de vontade veio também do professor de educação física do menino, que garante: ele é o incentivador da turma, com um grande espírito de liderança.

Confira na reportagem do programa “O Povo na TV”

Do NE10 Interior