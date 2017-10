Após prender dois por pedofilia, polícia pericia material em busca de outros envolvidos em Pernambuco

Após as duas prisões da operação Luz da Infância realizadas em Pernambuco na última sexta-feira (20), a Polícia Civil vai investigar os homens detidos para identificar outras pessoas envolvidas nos crimes de pedofilia e compartilhamento de conteúdos de pornografia infantil. De acordo com o gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), Darlson Macedo, com um dos presos foram encontrados arquivos que envolvem, inclusive, bebês.

Os materiais apreendidos com os dois homens serão periciados para identificar outras pessoas envolvidas nos crimes. “Essas pessoas normalmente se utilizam da ‘deep web’, uma internet clandestina, para ter acesso a esse tipo de material. A operação vai continuar porque acreditamos que a rede em que eles estão envolvidos tem outras pessoas”, afirma o delegado.

Um dos homens, de 63 anos, foi preso no bairro do Hipódromo, na Zona Norte do Recife. Apesar de resistir à abordagem policial e desacatar a equipe, ele foi preso em flagrante por conter mais de 50 arquivos de pornografia infantil. Em sua residência, foram apreendidos um notebook, nove HDs, dois celulares e seis pen drives.

“Ele já é avô e vamos investigar se havia, além dos arquivos que ele baixou e compartilhou, a prática do crime de exploração sexual de menores”, afirma o gestor do DPCA. Segundo Macedo, os arquivos apreendidos com o homem são fortes e envolvem, inclusive, bebês.

“As imagens são assustadoras e revoltantes”, aponta delegado.

O outro preso, de 48 anos, foi detido no bairro do Sancho, na Zona Oeste da capital pernambucana, por conter mais de 80 arquivos de pornografia infantil. Com ele, foram apreendidos um notebook, três CPUs e nove HDs para serem periciados.

Com essas duas prisões, Pernambuco soma, ao longo de 2017, sete prisões ligadas aos crimes de manutenção e compartilhamento de pornografia infantil na internet. Ao longo da operação Luz na Infância, deflagrada nesta sexta (20) em 24 estados e no Distrito Federal, foram efetuadas mais de 90 prisões, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

‘Luz da Infância’

A ação “Luz da Infância” contou com 1.100 policiais para cumprir mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva em todo o país. Não havia previsão de mandados de prisão, mas os presos foram detidos em flagrante com material pornográfico infantil em quatro estados e no Distrito Federal.

Os alvos foram identificados por meio de um trabalho de cooperação entre a Diretoria de Inteligência da Senasp e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE). A investigação durou seis meses e foi coordenada pela Diretoria de Inteligência (DINT).

Pedofilia

A pedofilia é classificada como transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Pedófilos normalmente são pessoas adultas (homens e mulheres) que têm preferência sexual por crianças pré-púberes ou no início da puberdade.

O crime ocorre quando há compartilhamento de material, conforme o ECA, ou quando há relação sexual ou ato libidinoso (todo ato de satisfação do desejo ou apetite sexual) praticado por adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos, de acordo com o Código Penal.

Do G1