Após retornar de festa, homem ameaça matar esposa com golpes de facão em Serra Talhada

Uma jovem de 25 anos foi mais uma vítima de violência doméstica em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O caso foi registrado na noite desse domingo (16), no bairro do Mutirão.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que foi a uma festa com seu esposo, porém ao retornar para sua casa, o imputado lhe ameaçou de morte com um facão de cortar cana. Ainda de acordo com a PM, apavorada a jovem se evadiu da sua residência, vindo a cair e machucar o joelho.

Foi feito rondas no intuito de capturar o agressor, todavia não foi localizado. A ocorrência foi entregue na delegacia e aberto inquérito por portaria.