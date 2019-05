Uma jovem de 21 anos, chamou a Polícia Militar depois de ter sido agredida pelo seu marido de 27 anos, na madrugada desse domingo (26) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do 14º BPM, a vítima acionou o policiamento, após ser espancada pelo seu companheiro. Ela estava repleta de hematomas na região do rosto e do pescoço.

O agressor foi autuado em flagrante delito.