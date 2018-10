Após ser agredida, mulher entra em luta corporal com companheiro em Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada, foi agredida pelo seu marido, mas não deixou barato e partiu para uma luta corporal contra o mesmo. O fato aconteceu na manhã dessa segunda-feira (29), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que após um desentendimento com seu companheiro, a mesma foi agredida com socos e ambos entraram em luta corporal, porque a mulher disse que não aceitaria mais ser espancada.

Diante da situação, as partes foram conduzidas à DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito pela lei Maria da Penha.