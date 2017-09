Após ser confundido com vítima de acidente, Leonardo tranquiliza fãs

Leonardo deu um susto nos fãs nessa sexta-feira (8). O avião do cantor foi confundido com uma outra aeronave que sofreu um acidente em uma praia em Maceió. Como se não bastasse, nas imagens do resgate às vítimas que estão circulando na internet, um dos feridos se parece muito fisicamente com o Leonardo.

A assessoria do sertanejo confirmou ao R7 que ele não se envolveu no acidente aéreo e tranquilizou os fãs dizendo que Leonardo está ótimo.

— Ele está viajando com o avião dele, decolou agora pouco de Porto Alegre para uma outra cidade do sul e está bem, graças a Deus. Ele está solidário com a família, tripulantes e todas as pessoas que estavam no avião.

Nesta sexta, Leonardo se apresenta em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, ao lado de Eduardo Costa com a turnê Cabaré.

