Após ser liberado da DP, suspeito de receptação é preso com moto roubada em Serra Talhada

Em dois dias de Operação, o efetivo do 14ºBPM conseguiu recuperar seis motocicletas roubadas no município de Serra Talhada. As motocicletas foram todas roubadas por um homem e recebidos para venda por José Zito Lopes da Silva, 52 anos, preso na tarde da última segunda-feira (18), no Sítio Riacho do Bode, na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, com três veículos.

Os policiais do 14ºBPM deram continuidade a operação e na última terça-feira (19), por volta das 16h30, o efetivo apreendeu mais três motocicletas tomadas de assalto, na Capital do Sertão do Pajeú.

Segundo a Policia Militar, a ação da PM se deu em continuidade a uma operação desencadeada na última segunda-feira (18), onde, de posse de novas informações o efetivo voltou à residência do suspeito, onde novamente foi apreendido outra moto, produto de roubo (uma Honda Bros) e após diligências, localizaram outras duas motocicletas roubadas. Na residências de José Leandro Magalhães da Silva, 24 anos, agricultor, na Fazenda Jatobá, Zona Rural, foi apreendida uma Yamaha YBR Factor e na residência de Edvaldo de Souza Barbosa, 43 anos, agricultor, na Fazenda Escadinha, foi apreendido uma Honda Bros.

Diante do fato, os envolvidos, juntamente com as motocicletas roubadas, foram conduzidos e entregues na DPC de Serra Talhada, para providências de praxe.

De Nayn Neto