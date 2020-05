Após ser ridicularizado por falso humorista do SBT, cantor Assisão fará segunda live em Serra Talhada

Após ser atacado de forma covarde pelo falso humorista do SBT, Murilo Couto, o cantor e compositor serra-talhadense, Assisão, anunciou que fará uma segunda live no seu canal do Youtube, no próximo sábado, dia 09 desse mês.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado no seu Instagram, que agora conta com mais de 24 mil seguidores, antes eram mais de 5 mil.

Entenda o caso

Analisando live do ‘Rei do Forró’, que arrecadou cestas básicas para famílias de Serra Talhada, o humorista do programa televisivo, The Noite, comparou o artista a ‘um cachorro de raça’, disse que ele tinha jeito de ‘drogado e bêbado’ e ainda que mais parecia um ‘zumbi’.

