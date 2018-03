Após sofrer tentativa de homicídio em Serra Talhada, homem é assassinado em Floresta

Um homem identificado como César da Silva Rodrigues, mais conhecido como “Moi”, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (22) no bairro DNER em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu por volta das 19h nas proximidades do “Bar do Itamar”.

De acordo com informações, a vítima foi socorrida às pressas para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, no centro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito. A autoria do crime é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso. Mais informações a qualquer momento.

A vítima já sofreu uma tentativa de homicídio em Serra Talhada, no dia 28 de novembro de 2017, quando morreu um sobrinho dele e um mecânico também saiu baleado. O fato aconteceu em uma oficina no bairro São Cristóvão.

Via Blog do Elvis