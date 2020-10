Após tornar-se pai, homem e a mãe dele são mortos em Pernambuco

Mãe e filho foram mortos por volta na madrugada desta quinta-feira (22) na casa onde moravam, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. De acordo com informações da polícia, um jovem de 23 anos havia se tornado pai nessa quarta-feira (21) e foi até a casa dele passar a noite.

“O filho era usuário de drogas e havia, há um tempo, recolhido-se um pouco. Essa comunidade, de Chiado do Rato, é muito hostilizada pelo tráfico de drogas. Diante de todo apurado, estamos instaurando inquérito policial e o registro do boletim de ocorrência pelos dois homicídios consumados, motivados por dívidas por tráfico de drogas. O alvo dos assassinos seria o filho da genitora”, disse o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) Alamo Lima.

A polícia suspeita que mais de três suspeitos quebraram o cadeado da casa com uma serra, entraram na residência e atiraram contra o jovem e a mãe dele.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, através de nota, que instaurou um inquérito policial. Também informou que uma equipe da Força Tarefa foi ao local e chegando lá, verificou que as vítimas já estavam mortas dentro da casa.

*Com informações no JC