Após vazamento, COMPESA deve interromper abastecimento em quatro bairros de Serra Talhada; saiba quais

A COMPESA emitiu um comunicado sobre o abastecimento de água na manhã desta terça-feira (14), em grupo voltado à comunicação direta com a imprensa de Serra Talhada.

A informação fornecida pela empresa trata de uma Parada Emergencial no abastecimento de água da cidade. A pausa é necessária para a contenção de um vazamento de 300mm em uma das adutoras da distribuidora.

Segundo o comunicado, os bairros que ficarão sem abastecimento durante o conserto, nesta terça-feira, são os seguintes: Centro, AABB Parte Baixa, Várzea e Caxixola.

Ainda de acordo com a companhia, o retorno do abastecimento é previsto para acontecer logo após o término de execução dos serviços. Do Vila Bela Jornal