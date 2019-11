Aposentada supera depressão ao trabalhar como motorista de aplicativo em PE

A aposentada Maria Claudione Silva tem 65 anos e mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Viúva há nove anos, a senhora começou a sofrer de depressão após dois filhos dela irem morar nos Estados Unidos, e morar sozinha.

“Eu ia pra rua até mesmo sem ter o que fazer. E quando eu estava no meio da rua eu só chorava, eu me sentia inútil”, fala a aposentada.

Por causa da doença, Claudione além da ajuda profissional, buscou lidar com a situação procurando um trabalho, que foi sem sucesso no começo. “Quando eu ia em busca de algum emprego, algum trabalho, e que as pessoas me davam um não, eu desmoronava”.

Mas o jogo finalmente mudou, aos 65 anos ela descobriu o prazer de ter uma profissão que está ajudando no cotidiano dela. Recentemente, Claudione descobriu o prazer de trabalhar como motorista de aplicativo.

"Quando eu abro os olhos de manhã eu já me acordo feliz. Hoje eu sou muito feliz , sou uma pessoa que tem muita felicidade dentro de mim. E os comentários são ótimos", afirma Claudione.